Chrysler внезапно ожил и готовит достойного конкурента Tesla

Премьера автомобиля запланирована на 2024 год

В модельной линейке Chrysler давно не было новых моделей, что отрицательно отразилось на популярности марки и продажах в целом. Чтобы остаться на плаву, производителю нужно как можно скорее выпустить новую достойную модель, но раньше 2023 года она точно не появится.

Между тем генеральный директор Stellantis Карлос Таварес в ходе выступления на мероприятии Software Day не стал списывать Chrysler со счетов. Он назвал ранее представленный маркой концепт Chrysler Airflow EV не просто концептом. Скорее всего он станет основой для нового электрокара, премьера которого запланирована на 2024 год.

Само имя Airflow далеко не ново. Его Chrysler уже использовал в 1934-1937 годах. Сейчас же его зарегистрировали для нового электрокроссовера. По некоторым данным, новый серийный электромобиль составит конкуренцию Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.

Ожидается, что в основу Chrysler Airflow EV ляжет платформа STLA Large или STLA Medium. Кроссовер будет комплектоваться батареей емкостью от 87 до 104 кВтч. Точный запас хода неизвестен. Предположительно, речь о 700 км. Привод — полный.

Салон концепта Chrysler Airflow / Салон концепта Chrysler Airflow

Больше подробностей о новом электрическом кроссовере Chrysler станет известно позже.