Новейший кроссовер Volvo показали без камуфляжа

Его дебют намечен на 2022 год

Марка Polestar, в равных долях принадлежащая концернам Volvo и Geely, специализируется на выпуске электромобилей. В ее линейке уже есть две модели и в скором времени к ним присоединится премиальный кроссовер с индексом 3.

Ранее прототип новинки показали на официальном снимке. Но на нем он покрыт плотной камуфляжной пленкой, которая не дает детально рассмотреть экстерьер электромобиля. В ситуацию вмешались независимые дизайнеры, которые опубликовали несколько довольно реалистичных рендеров. Конечно дорабатывать им пришлось немного, так как основные моменты производитель не пытался скрывать. Конечный результат получился потрясающим.

Кузов с плавными обтекаемыми линиями, длинным капотом и крупными колесами говорит об отличной аэродинамики. Узкие Т-образные светодиодные фары отлично вписались в общую концепцию исполнения модели, а широкий воздухозаборник в бампере добавил ей агрессии. Также можно отметить угловатые вентиляционные отверстия, которые сходны по дизайну с фарами.

Темный пластиковый обвес и пороги добавляют кроссоверу массивности, делая его идеальным представителем популярного сегмента. Крыша выполнена в черном глянце и выглядит стремительно. Финальным штрихом стали двухцветные колесные диски. Так как это только рендер, то об оснащении и силовой установке говорить не имеет смысла. Официальный дебют модели состоится в 2022 году, а в продажу новинка поступит в 2023-ем.