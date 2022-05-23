Новости Что делать, если машина сломалась в Европе

И как вам поможет новый продукт для водителей от Finance.ua

Многие украинцы, убегая от взрывов, ракет, оккупантов и войны в целом, спешно уехали за границу на собственных автомобилях. Однако далеко не все выехавшие понимают: что делать за границей, если машина заглохла на дороге. Или, не дай Бог, попала в ДТП.

Например, читательница Ольга пишет: «Ехали семьей через Германию в Португалию. Автомобиль сломался на подъезде к Мюнхену. Стояли на обочине, приехала полиция. Также я вызвала эвакуатор. А что делать дальше? Кто возместит стоимость эвакуатора?».

Такие сообщения не единичны и в телеграмм-группах помощи беженцам в Европе.

Украинцы или даже так – украинки, не были готовы сесть за руль, забрать родственников, детей, домашних питомцев и ехать тысячи километров от родного дома.

А если еще и к сильному стрессу в дороге иногда добавляется еще и неожиданная поломка авто… Что делать? Как вызвать эвакуатор? Куда увезут авто? Как найти общий язык с техпомощью без знания языка? И сколько это будет стоить? Эти и еще миллион вопросов могут возникнуть в голове водителя, попавшего в такую ​​ситуацию за границей.

Чтобы помочь, Вита Каменчук, Эксперт по страхованию Finance.ua собрала все ответы на самые популярные вопросы, касающиеся поломок авто за рубежом.

За что в Европе могут эвакуировать машину?

Самое распространенное явление – это неправильная парковка. Полиция может вызвать эвакуатор, если автомобиль припаркован в неправильном месте и мешает пешеходам, велосипедистам и другим транспортным средствам (ТС) передвигаться.

Также эвакуатор может вызвать частный владелец, если вы припарковались на его территории. Это работает и в случае, если у вас сломалось авто и вы дальше не можете ехать – вам вызовут эвакуатор.

Какие службы следует вызвать за границей, если машина сломалась?

Если поблизости нет полиции или местных, которые могут помочь из эвакуаций авто в СТО, нужно самостоятельно звонить в службу эвакуаторов. Как этого избежать – расскажем чуть позже, а сейчас делимся списком номеров компаний по эвакуации:

Сервис эвакуаторов Twoja Laweta PL – работают в Польше и других странах (Германия, Швеция, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания, Чехия, Норвегия). Цены 60 злотых за эвакуацию легкового автомобиля в Польше. Номер телефона в Польше: +48 (727) 84-25-47

Польша

Сервис Pomoc Drogowa могут не только эвакуировать автомобиль, но и привезти горючее, и отремонтировать, и из канавы вытащить. Работают круглосуточно. Цена на эвакуатор 180 злотых в Варшаве.

Литва

У литовцев с эвакуацией авто одновременно и попроще, и посложнее. У местных есть обязательное автострахование, покрывающее все расходы на эвакуатор. Что-то случилось – звонят в страховую и там все организуют. Иностранцам нужно самим организовывать себе спасение.

Сервис с круглосуточной поддержкой Sos24

Номер телефона: +37064022220. Есть версия сайта на русском языке.

Также существует сайт с объявлениями от разных техслужб. Обратите внимание, что техслужба при эвакуации не ищет СТО, она отвезет ваше авто туда, куда вы сами укажете. То есть – поиск места ремонта ложится на ваши плечи.

Германия

Здесь существует служба, которая помогает в эвакуации авто по всей стране – ADAC. С ними нужно заключить договор. После эвакуации специалисты смогут отвезти на СТО и починить машину. Также ADAC имеет приложение для заказа помощи.

Для украинцев сейчас оказывают экстренную помощь бесплатно. Детали здесь (информация на украинском внизу страницы).

Если вам не удалось дозвониться в ADAC, вот еще сервис для вызова эвакуатора – abschlepp-wagen24.de/ . Номер телефона +49-1590-3919970. Цены от 15 евро за эвакуацию легкового автомобиля в Германии.

Венгрия

Сервис Automentes . Работают 24/7. Цены от 20 тыс. форинтов для легкового авто, а если поездка на дальние расстояния, то цены от 200 форинтов/км. Номер телефона +36 30 747 9331. Говорят по-английски.

Сервис Automento . Работают 24/7. Цены от 8 тыс. форинтов в Будапеште, если поездка на дальние расстояния или из сельской местности, то цены от 150 форинтов/км. Номер телефона +36 20 565 7316.

Чехия

Сервис www.odtahovkanonstop.cz . Номера телефонов 777155150 или 777156150. Цены от 20 крон за 1 км пути при заказе маленького эвакуатора. Также есть фиксированный тариф по Праге для комплексной эвакуации – 1500 крон за маленький эвакуатор и 1800 крон за большой. За ночное время принимают доплату 200 крон. Специалисты говорят на немецком и английском.

Обещают скорую эвакуацию авто с места ДТП или поломки (20-30 мин после звонка). Но стоит помнить, это касается доступных мест (больших городов, дневного времени, загруженности компании и т.п.).

Finance.ua недавно запустил новый продукт для водителей – карту Assistance . Чем она поможет мне в пути?

Карточки технической помощи в пути – отличный лайфхак, о котором знают не все автомобилисты. Расскажем, как это все работает.

Что это за карточка и в чем ее смысл?

С картой Assistance вы получаете круглосуточную техническую поддержку в дороге, где бы вы ни были – под Мюнхеном, или недалеко от Тернополя. Вам организуют:

эвакуацию автомобиля с места ДТП;

эвакуацию автомобиля с места поломки;

аварийное открывание двери;

замену колеса;

запуск двигателя;

доставку горючего и т.д.

Важно! Служба техподдержки общается на вашем языке, поэтому не стоит беспокоиться, что вас не поймут.

Где купить эту карту?

Чтобы сэкономить время и нервы при непредвиденных ситуациях на дороге, вы можете купить карту техпомощи в Finance.ua всего за 4,30 грн в день. Совместно с нашим европейским партнером мы разработали приятные тарифы для украинцев, как с действием по Украине, так и в Европе.

Сколько времени нужно, чтобы оформить карту? Когда она начинает действовать?

Карта Assistance оформляется сроком на 1 год, а ближайшая дата начала полиса на следующий день с 10:00 по киевскому времени.

Как пользоваться картой?

Необходимо обратиться в Ассистанс за номером, указанным на карте, назвать вашу фамилию, имя и номер карты. Далее оператор объяснит, что необходимо делать в сложившейся ситуации и бесплатно организует необходимую помощь. Кстати, служба поддержки работает 24/7.

На территории каких стран действует карта?

Карта Assistance работает на территории всех стран ЕС и в Украине, за исключением зоны проведения ООС и АР Крым.

Есть Telegram или Viber чат для обращения по карте Ассистанса?

Доступны только звонки на номер, указанный на карте. Если линия занята, то срабатывает call-back.

А если за рулем не я, мне покроют услугу?

Так, воспользоваться услугами ассистанса сможет любой водитель, находящийся за рулем на законных основаниях. Ассистанс распространяется на автомобиль, а не на водителя. Поэтому любой водитель может позвонить по телефону и заказать услугу или получить консультацию по номеру карты.

Как происходит процесс эвакуации автомобиля? На какую СТО увезут мою машину?

Эвакуация авто происходит в двух ситуациях: после ДТП и после поломки. Рассмотрим каждый из вариантов подробно.

Эвакуация авто при ДТП

Эвакуация будет проводиться с места поломки в ближайшее официальное СТО дилерской сети, если автомобиль не может самостоятельно передвигаться в результате ДТП. Под ДТП понимают случаи получения автомобилем повреждений в результате столкновения с другим транспортным средством и/или наезда на препятствие (бордюр, стена, дерево), в результате которых автомобиль не может безопасно передвигаться дальше. Случаи поломки (пробитье колеса на стоянке, попытку угона, разбиение стекла) не считаются ДТП.

Эвакуация авто в случае поломки

Эвакуация предоставляется, если авто не может ехать дальше, в том числе в случаях повреждения систем, препятствующих безопасному управлению автомобилем:

тормозные системы;

системы управления;

подвеска автомобиля;

двигатель;

коробки.

Эвакуация происходит с места поломки в ближайшую официальную СТО дилерской сети. Служба поддержки полностью сопровождает автомобили с момента звонка и до момента приезда на СТО.

Можно ли оформить карту на авто на иностранных номерах?

Да, без проблем. Предложение действительно как для авто на украинских номерах, так и на иностранных.

А что делать, если пробило колесо и нет запаски?

Здесь два варианта развития событий:

Если запасного колеса нет из-за особенностей комплектации авто, будет предложена эвакуация в ближайший СТО с покрытием по карте.

Если владелец авто просто не любит возить запаску, то ему организуют эвакуатор в ближайшую СТО дилерской сети, но за его счет.

Долго ли придется ждать помощи? Через сколько приедет техническая помощь в другой стране?

Здесь все зависит от местности и характера услуги. Если авто сломалось где-то в сельской местности ночью, то ожидание будет длиннее, чем если поломка в большом городе днем. Но в среднем ожидание до 2 часов.

А до какого часа организуется помощь с учетом комендантского часа в Украине?

Все зависит от того, где находится клиент и сколько времени нужно, чтобы возвратиться домой после оказания помощи.

Как рассчитываться, если помощь пригодится в Европе?

По карте техпомощи есть лимиты, и они указаны в гривнах. Если вы находитесь в Европе — перерасчет будет происходить по курсу НБУ.

Я за границей и не знаю местного языка. Возможно ли речевое сопровождение, если приехал эвакуатор?

Да, конечно. Организация услуг проводится на английском и украинском языках. Вам не нужно договариваться с водителем эвакуатора, за это сделает специалист службы поддержки.

*** Подводя итоги, можно сказать, что не такой страшный волк, как его рисуют. Даже при поломке автомобиля или в случае ДТП за границей можно не стоит отчаиваться. Главное – сохранять спокойствие и пользоваться проверенными лайфхаками, которые помогут вам сэкономить время, деньги и нервы.

