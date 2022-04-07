Bolt возобновляет прокат электросамокатов – тарифы

На минувшей неделе глава КГГА призвал компании, которые предоставляют услуги по прокату электросамокатов, возобновить свою деятельность. Сервис Bolt практически сразу откликнулся на просьбу и готов вернуть на улицы Киева микромобильный транспорт.

Прокат электросамокатов возобновят с сегодняшнего дня, 7 апреля 2022 года. Пока количество самокатов будет ограничено. Их разместят в центре города. Однако если спрос будет высоким, то число транспортных средств увеличат и расширят зону покрытия.

Стоимость пока будет временно снижена. Так, за разблокировку нужно будет заплатить 5 гривен и по 1,5 грн за каждую минуту использования. Аренда самокатов будет недоступна во время комендантского часа.