Что угодно кроме автомобилей: Tesla создала свисток за 50 долларов

У Tesla Cybertruck появилась уменьшенная копия

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил новый продукт – свисток Cyberwhistle. Он выполнен из нержавеющей стали и получил форму электропикапа Cybertruck. Видимо, так в компании решили отвлечь внимание от срывов сроков производства новых автомобилей. Тот же пикап Тесла Кибертрак все еще не представлен в серийном виде.

«Киберсвисток» значится как премиальный коллекционный предмет. У нового гаджета также есть встроенная функция крепления. Цена аксессуара составляет 50 долларов. Первая партия, численность которой не раскрыта, уже распродана.

На своей странице в Twitter Маск написал: «Не тратьте деньги на тряпочку для протирания экрана от Apple за $19, а лучше купите наш свисток». По всей видимости призыв сработал, так как товар сразу же стал дефицитным. Когда свисток снова появится в продаже, глава компании не уточнил. Пока об ударах током пользователей или взрывов свистка не сообщалось. Поэтому, возможно, кроме дизайна новый продукт не получил других фирменных атрибутов Tesla.