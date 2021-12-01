Volkswagen отзывает большие кроссоверы на бесплатный ремонт по необычной причине

Проблемы выявлены в машинах 2020-2021 годов выпуска

Немецкий автогигант Volkswagen объявил о масштабном отзыве автомобилей. Под отзывную компанию попало более 50 000 кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport 2020-2021 годов выпуска. Проблема с подушками безопасности, но ее причина довольно необычна.

Производитель уведомил о том, что в автомобилях выявлена проблема с системой кондиционирования. В ней найдена деталь, которая изготовлена ненадлежащим образом, и из установки может протекать вода на модуль управления подушками безопасности. В результате, он может выйти из строя и подушки сработают в любое время. Владельцы машин могут понять о повреждении модуля водой по загоревшимся сигнальным лампам на приборной панели.

Под отзыв попало 18 980 единиц кроссоверов Atlas Cross Sport, которые сошли с конвейера с 20 мая по 18 декабря 2020 года. Также проблема выявлена в 35 449 моделях Atlas, которые были выпущены с 21 мая 2020 года по 4 марта 2021-го. Как заявили в компании, владельцам таких машин не нужно самостоятельно обращаться в дилерские центры.

Начиная с 14 января 2022 года им будут разосланы уведомления, после чего и нужно будет посетить сервис. Специалисты проверят автомобиль и устранят неисправность. Все работы будут выполнены за счет производителя.