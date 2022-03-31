Citroen C4 признан «Лучшим легковым автомобилем года» в конкурсе «Автомобиль года в Украине 2022»!

В этом году война внесла свои коррективы в обычную и привычную жизнь, но по-прежнему организаторы Всеукраинской премии «Автомобиль года в Украине» объявили победителя акции. Данная акция проводится в Украине с 2001 года и обязательно будет проводиться и дальше. Еще до войны удалось провести онлайн-голосование общественного жюри и проведен финальный тест-драйв претендентов и голосование Экспертного жюри, которое состоялось за неделю до начала войны.

Так, по результатам голосования кросс-хэтчбек CITROЁN C4 одержал победу в абсолюте и титул «Лучшего легкового автомобиля года в Украине 2022» . Уникальная новинка покорила как общественное жюри, так и завоевала симпатию и профессионального жюри, что позволило уверенно вырваться вперед, обойдя 4 сильных претендентов на данный титул и доказать всем, что он лучше среди лучших. Это первая победа бренда CITROЁN во Всеукраинской премии «Автомобиль года в Украине».

Премия «Авто Года» – это национальная автомобильная премия Украины, в рамках которой оцениваются автомобильные новинки последнего года на рынке Украины. Все автомобили-новинки соревнуются за 10 дополнительных номинаций и 2 специальных, и главное за 2 номинации в абсолюте, внутри которых лучший автомобиль определяют интернет-пользователи. Одной из главных номинаций является Лучший легковой автомобиль 2022 года: в нынешнем голосовании участвовало 5 моделей. Однако профессиональное жюри и украинцы уверенно назвали лучший легковой автомобиль среди всех новинок нынешнего года в Украине – и это CITROЁN C4!

Это первая столь выдающаяся победа для бренда CITROЁN в Украине, первый титул в абсолюте во Всеукраинской премии «Автомобиль года». Эта победа – это победа бренда в целом, это доказательство того, что CITROЁN выбрал верное направление развития своего продукта и технологического роста. Титул «Лучший легковой автомобиль года в Украине 2022» для CITROЁN С4 – это подлинное признание бренда CITROЁN в целом среди украинцев. Спасибо за вашу поддержку!