Citroen готовит новый электромобиль с запасом хода 300 км (фото)

Модельная линейка Citroen в 2023 году пополнится новым электромобилем. Это не будет совершенно новая модель. Как стало известно, компания намерена выпустить электрифицированную версию хэтчбека C3.

По данным издания Auto Express, новинка получит приставку «е» в названии и будет основана на модульной платформе CMP Stellanis Group, на которой базируются Рeugeot 208, Opel Corsa и Mokka. Силовая установка хетчбэка будет унифицирована с соплатформенными моделями. То есть в движение его будет приводить 136-сильный электромотор, который питает батарея на 50 кВтч. Запас хода модели будет не менее 300 км.

Что касается экстерьера Citroen е-С3, то он будет схож с обновленным C5 Aircross. Опираясь на информацию, полученную от производителя, специалисты издания составили рендер новинки. Судя по фото, она получит обтекаемый кузов с пластиковым обвесом, длинный капот, покатое ветровое стекло и крупные колеса. Узкие фары и фирменная двойная решетка радиатора сделают модель узнаваемой. Ориентировочная стоимость электрокара – 30 000 долларов.