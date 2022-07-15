Конкурент Volkswagen Teramont пережил очередное обновление

В Китае продажи обновленного Changan CS95 стартуют до конца 2022 года

Changan Automobile Group не теряет надежды сделать кроссовер CS95 популярным. Лучшим для модели был 2017 год. Тогда удалось реализовать 21 тысячу кроссоверов. В 2019, всего через три года после выхода на рынок, Changan CS95 пережил масштабную модернизацию. Это позволило несколько увеличить продажи после предшествующего падения, но не настолько, чтобы хотя бы приблизиться к ближайшим конкурентам. В 2021 году продажи CS95 составили всего 8844 единицы и это при росте 43%. Тогда как Volkswagen Teramont нашел в том же году около 55 тысяч клиентов.

Исправить ситуацию в Changan рассчитывают очередным обновлением. Улучшенный CS95 получил новую решетку радиатора с двойными хромированными штрихами, крупными вертикальными воздухозаборниками с Т-образными элементами и перерисованными бампером. Оптика осталась прежней, но задняя теперь затемнена.

Размер колесной базы и габаритная длина кроссовера не изменились — 2810 и 4949 мм соответственно. В ширину автомобиль теперь достигает 1940 мм (+10 мм), в высоту — 1805 мм (+15 мм). В трехрядном салоне из нового только иной рычаг переключения коробки передач.

Актуальный Changan CS95 предлагает панорамную крышу, передние сиденья с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и систему автоматического экстренного торможения.

«Под капотом» остался прежний 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Отдача мотора — 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Каким образом более брутальный внешний вид отразится на ценнике модели, пока не известно. За актуальный Changan CS95 на местном рынке просят от 26 000 долларов.