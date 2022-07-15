Конкурент Volkswagen Teramont пережил очередное обновление
Changan Automobile Group не теряет надежды сделать кроссовер CS95 популярным. Лучшим для модели был 2017 год. Тогда удалось реализовать 21 тысячу кроссоверов. В 2019, всего через три года после выхода на рынок, Changan CS95 пережил масштабную модернизацию. Это позволило несколько увеличить продажи после предшествующего падения, но не настолько, чтобы хотя бы приблизиться к ближайшим конкурентам. В 2021 году продажи CS95 составили всего 8844 единицы и это при росте 43%. Тогда как Volkswagen Teramont нашел в том же году около 55 тысяч клиентов.
Исправить ситуацию в Changan рассчитывают очередным обновлением. Улучшенный CS95 получил новую решетку радиатора с двойными хромированными штрихами, крупными вертикальными воздухозаборниками с Т-образными элементами и перерисованными бампером. Оптика осталась прежней, но задняя теперь затемнена.
Размер колесной базы и габаритная длина кроссовера не изменились — 2810 и 4949 мм соответственно. В ширину автомобиль теперь достигает 1940 мм (+10 мм), в высоту — 1805 мм (+15 мм). В трехрядном салоне из нового только иной рычаг переключения коробки передач.
Актуальный Changan CS95 предлагает панорамную крышу, передние сиденья с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и систему автоматического экстренного торможения.
«Под капотом» остался прежний 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Отдача мотора — 233 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.
Каким образом более брутальный внешний вид отразится на ценнике модели, пока не известно. За актуальный Changan CS95 на местном рынке просят от 26 000 долларов.