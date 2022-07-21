Cтал известен самый безопасный для детей компактвэн

Презентованный в начале года компактвэн Mercedes-Benz T-Сlass недавно получил высшую оценку – 5 звезд в тестах Euro NCAP. Машина отлично показала себя во всех четырех категориях: «взрослый пассажир», «ребенок», «пешеход» и «средства обеспечения безопасности». Особенно хочется подчеркнуть высокий уровень защиты детей для данного класса автомобилей. Так, модель стандартно оснащается креплениями iSize для трех детских кресел, «детским» замком на обеих сдвижных дверях, а также соответствующей блокировкой задних стеклоподъемников. Все машины имеют 7 air bag.

Mercedes-Benz T-Сlass находится в авангарде среди компактвэнов и по числу электронных систем помощи водителю. Так, уже в базе машина комплектуется системой помощи при трогании на подъеме – Hill Start Assist, системе помощи при боковом ветре – Crosswind Assist, системой Attention Assist, активной системой помощи при торможении с функцией сканирования перекрестков – Active Brake Assist, системой удержания на полосе движения – Active Lane Keeping Assist, системой устранения слепых зон Blind Spot Assist и ограничителем скорости Speed Limit Assist.

В качестве опции на машину предлагается активный «помощник» при парковке с камерой заднего вида – Active Parking Assist, система стабилизации прицепа – Trailer Stabilization Assist, а также светодиодные фары LED High Performance.

Продажи Mercedes-Benz T-Сlass в Германии начались в июле. Цена стартует от 29 314 евро. Что же касается модели Citan Tourer, то на нее заказы принимают уже с декабря 2021 год, цена – от 26 481 евро.