Chery представила самый дорогой автомобиль бренда (фото)

Премиальное подразделение компании Chery представило новый кроссовер под названием Exeed AtlantiX. Модель дебютировала в качестве концепта, но уже в ноябре этого года получит серийную версию и встанет на конвейер.

Будущий флагман марки выглядит просто потрясающе. У него стремительный профиль с высокой оконной линией, который усиливается за счет заниженного клиренса и крупного спойлера на корме. Очень стильно выглядит передняя часть концепта. Помимо светодиодных фар и ДХО, автомобиль получил логотип Exeed с подсветкой и дополнительные осветительные элементы, интегрированные в бампер.

Завершают футуристичный образ камеры, которые заменяют зеркала заднего вида, и аэродинамические колесные диски. На крыше установлен лидар, который вместе с другими датчиками будет обеспечивать работу системы автономного вождения. Об оснащении салона кроссовера пока информации мало. Известно, что в нем будет установлено четыре отдельных кресла, а в отделке используют сукно и натуральное дерево.

Exeed AtlantiX предложат в двух вариантах. Базовый будет комплектоваться 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 261 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего или полного привода. Также будет доступна версия с гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя, дополненного двумя электромоторами. Суммарная отдача – 326 л.с. и 510 Нм. Эта установка позволяет кроссоверу набирать первую «‎сотню» за 5 секунд и проезжать в чисто электрическом режиме до 100 км.