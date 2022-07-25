Новый Audi A3 e-tron показался за долго до премьеры

На рынке пятое поколение модели появится в конце 2026 или в начале 2027 года

Audi подтвердила, что с 2026 года все новые модели марки будут электрическими. Производство автомобилей с ДВС компания завершит к 2033 году. Учитывая эту информацию, можно предположить, что не будет ДВС и у Audi A3 следующей, пятой по счету генерации, ожидаемой на стыке 2026 и 2027 годов.

По аналогии с остальными «батарейными» моделями марки, на рынке электрический Audi A3 появится по названием A3 e-tron. Каким он будет, попытался представить штатный художник издания Motor1. Переднюю часть кузова «батарейной» новинки автор рендера украсил фирменной решеткой радиатора с массивными воздухозаборниками по бокам. Ранее в Audi уже подтвердили, что сохранят ее для электромобилей.

Также художник «наделил» A3 e-tron тонкой светодиодной оптикой и камерами заднего вида вместо традиционных боковых зеркал. Учитывая электрическую силовую установку можно ожидать серьезных изменений в интерьере.

По некоторым данным, A3 e-tron построят на новой масштабируемой архитектуре Scalable Systems Platform (SSP). Появление этой платформы немецкий концерн анонсировал в 2021 году. Она сможет поддерживать сверхэффективные батареи и передовые системы помощи водителю. Как сообщалось ранее, SSP станет основной для всех электромобилей Volkswagen Group, за исключением Porsche. Последняя разрабатывает собственную платформу для электромобилей.