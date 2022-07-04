Как самый необычный концепт-кар 90-х стал киногероем

Этот концепт-кар под названием Racoon (c англ. «енот») является самым диковинным творением своего времени. Дело в том, что он стал широко известным еще до своего физического появления на стенде Renault в рамках Женевского автосалона 1993 года. Оказывается, годом ранее Racoon снялся в компьютерном видеоролике, который на фестивале Imagina 1992 был удостоен высшей награды – Гран-при, сообщает Losangemagazine

Racoon воплотил новейшие достижения компании Renault. Начнем с округлого стеклянного колпака, заменяющего привычные двери. Состоящий из двух частей от открывался и закрывался дистанционно. Салон был трехместным, причем кресло среднего пассажира для удобства было смещено несколько назад.

К услугам водителя предлагался персональный компьютер, спутниковая навигация, телефон hands free, а также система камер вместо наружных зеркал. На 1992 год это было настоящей диковинкой!

Подъемный колпак не имел привычных «дворников». Специальное химическое покрытие и ультразвук разбивали молекулы воды на стекле, тем самым очищая его.

Из необычных компонентов отменим также шины Michelin – зеленого цвета и c эксклюзивным профилем.

«Енот» имел постоянный полный привод с тремя дифференциалами. В движение машину приводила трехлитровая V-образная «шестерка» битуро, развивающая 268 л.с. и 365 Нм при 2500 об/мин. Здесь применялся многоточечный электронный впрыск. Коробка передач была механическая, 6-ступенчатая.

Прочное стальное шасси с наружными металлическими панелями имело уникальную гидравлическую систему складывания, наподобие ножниц. Она изменяла дорожный просвет отдельно для передних и задних колёс, меняя при этом и длину колесной базы. Это позволяло сохранять горизонтальное положение кузова независимо от рельефа местности.

Racoon разгонялся по дороге до 155 км/ч. Более того, машина могла еще и плавать. Два водомета позволяли ей преодолевать реки и озера со скоростью до 5 узлов в час (9,2 км/ч).