Komatsu построит экскаватор для работы на Луне

Известный японский производитель строительной техники – Komatsu примет участие в проекте развития автономного строительства на различных объектах, в том числе и на Луне. Заведует проектом Министерство земельного хозяйства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) в сотрудничестве с Министерством образования, культуры, науки и технологий Японии. Проект также включает Стратегическую программу ускорения исследования разработок космических технологий – Stardust.

Komatsu готов предложить технологию «цифровых двойников», которая основана на автоматизации и дистанционном управлении строительной техникой. Исходя из трехлетнего среднесрочного плана, который должен быть утвержден в конце финансового года (31 марта 2022 г.), компания займется активной разработкой роботизированной строительной техники.

Что же касается непосредственно технологии «цифровых двойников», то она будет использована для испытания гидравлического экскаватора в киберпространстве, с точным воссозданием лунных условий работы, чтобы сравнить их с земными. Все это позволит проверить точность симулятора, который в будущем ляжет в основу реальных машин-«луннокопателей».