В Житомирскую область передали школьные автобусы ЗАЗ

Партию новеньких школьных автобусов ЗАЗ-А08А1В на днях получили три громады Житомирской области – Брусиловская, Старосилецкая и Попильнянская. Торжественное вручение ключей прошло в присутствии председателя Житомирской ОГА – Виталия Бунечко.

Официальным дистрибьютором Запорожского автомобилестроительного завода является компания «Юниверсал Моторз Груп», входящая в структуру «Украинской автомобильной корпорации». А победителем тендера на закупку школьных автобусов стал официальный дилер «УкрАВТО» – компания «Галичина Авто».

ЗАЗ-А08А1В имеют длину 7760 мм и рассчитан на перевозку 30 школьников. Автобус соответствует стандартам ДСТУ 7013:2009. Все сиденья для детей оснащены двухточечными ремнями безопасности.

В салоне установлены специальные сетки для рюкзаков и личных вещей. Рядом с местом водителя и сопровождающего лица находится речевой информатор. Для удобства посадки-высадки машина комплектуется автоматически выдвижной подножкой у передней двери. В базовой оснащение также входит автономный отопитель.

ЗАЗ-А08А1В оборудован турбодизелем Weichai WP3NQ140E50 стандарта Евро 5, мощностью 135 л. с. Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая. Подвеска – зависимая, рессорная. Применяется тормозная система Knorr-Bremse с ABS (ESP в качестве опции). Машина комлектуется 150-литровым топливным баком и имеет средний расход 12,25 л на 100 км. Максимальная скорость ограничена 70 км/ч.