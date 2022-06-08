Lynk&Co показала концепт «Следующего дня» — новый фирменный стиль и силовые установки

Первая серийная модель марки с новой силовой установкой Lynk E-Motive выйдет до конца 2022 года

Китайская марка Lynk&Co, созданная в 2016 году Volvo и Geely, представила концепт The Next Day. За этим многообещающим названием скрывается новая фирменная стилистика и новая силовая установка — Lynk E-Motive. В дальнейшем они будут применены к серийным моделям бренда.

Что касается стиля, то назвать его полностью новым нельзя. Некоторые дизайнерские решения, характерные для уже выпущенных шести моделей Lynk&Co, сохранились. В их числе, горбатый капот и расположенные поверх передних крыльев полоски габаритных и ходовых огней. Из нового выделяется огромная панорамная крыша, визуально объединенная с лобовым стеклом. Центральная ее часть более светлая, а широкие боковые полосы , протянувшиеся от капота до кормы — темные.

На корме — крупная подъемная секция, выполняющая функции спойлера. Вместе с ней поднимаются вертикальные секции задних фонарей. Габаритная длина шоу-кара — 4935 мм, ширина — 2030 мм. Высота и размер колесной базы, не озвучены.

Доступ в четырехместный салон обеспечивают двери-ножницы. Причем задние открываются против движения автомобиля. Интерьер отделан синей джинсовой тканью и декорирован вставками «под дерево». Из оснащения — широкий экран и выдвигающийся штурвал. В режиме автопилота он придвигается к передней панели.

Комплектуется The Next Day новой силовой установкой — Lynk E-Motive. Ее можно собрать из нескольких вариантов ДВС, электромоторов, аккумуляторов и коробок передач. Гамма включает три ДВС, две коробки передач, два электромотора и три аккумулятора разной емкости. В зависимости от батареи электрический пробег составит 60, 100 или 180 км. По словам разработчиков, возможны разные комбинации: параллельный и последовательный гибриды или их сочетание, а также разные типы привода. Фактически, Lynk E-Motive — это целое семейство гибридных систем для моделей самых разных сегментов.

Первой серийной моделью с системой Lynk E-Motive станет подзаряжаемый гибрид с 3-ступенчатой трансмиссией DHT Pro и батареей на 180 км пробега. Обещано, что от 0 до 100 км/ч безымянный гибрид сможет ускоряться за 5,0 секунд. Презентация модели и еще трех новых гибридов Lynk & Co состоится до конца 2022 года. К концу 2025 года гибридными будут все серийные модели бренда.