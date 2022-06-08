Lamborghini отчиталась о новом достижении

Изготовление 20 тысяч кроссоверов Lamborghini Urus заняло четыре года

Lamborghini Urus стал самой быстро продаваемой моделью марки. Всего за четыре года компания изготовила 20 тысяч суперкроссоверов. Причем последние пять тысяч собрали менее чем за одиннадцать месяцев. О выпуске 15-тысячного Уруса компания сообщила 20 июля 2021 года.

Новым «юбилейным» экземпляром оказался кроссовер цвета Viola Mithras с панорамной крышей. Он изготовлен для покупателя из Азербайджана.

Объявляя о достижении новой вехи, в Lamborghini поделились некоторыми интересными фактами о своей наиболее продаваемой модели. Популярными оттенками в кузовной палитре кроссовера оказались Grigio Telesto, Blu Cepheus, Viola Pasifae, Nero Noctis Matt и Arancio Borealis. Именно эти цвета чаще всего заказывают по программе персонализации. Совокупный пробег всех переданных владельцами Урусов уже составляет 360 миллионов километров.

В ближайшее время кроссовер переживет плановое обновление. По словам главы компании Стефана Винкельмана, премьерный показ обновленной версии Urus Evo состоится в августе, на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Параллельно в Сант Агата-Болоньезе разрабатывают второе поколение суперкроссовера и это будет «чистый» электромобиль.

Lamborghini Urus — первый кроссовер итальянской марки. Автомобиль представили 4 декабря 2017 года на заводе Lamborghini в Сант Агата-Болоньезе. Появление новинки в модельной линейке позволило компании расширить производственные площади завода вдвое, с 80 000 до 160 000 кв. метров и создать более 500 новых рабочих мест.