Lamborghini отчиталась о новом достижении
Lamborghini Urus стал самой быстро продаваемой моделью марки. Всего за четыре года компания изготовила 20 тысяч суперкроссоверов. Причем последние пять тысяч собрали менее чем за одиннадцать месяцев. О выпуске 15-тысячного Уруса компания сообщила 20 июля 2021 года.
Новым «юбилейным» экземпляром оказался кроссовер цвета Viola Mithras с панорамной крышей. Он изготовлен для покупателя из Азербайджана.
Объявляя о достижении новой вехи, в Lamborghini поделились некоторыми интересными фактами о своей наиболее продаваемой модели. Популярными оттенками в кузовной палитре кроссовера оказались Grigio Telesto, Blu Cepheus, Viola Pasifae, Nero Noctis Matt и Arancio Borealis. Именно эти цвета чаще всего заказывают по программе персонализации. Совокупный пробег всех переданных владельцами Урусов уже составляет 360 миллионов километров.
В ближайшее время кроссовер переживет плановое обновление. По словам главы компании Стефана Винкельмана, премьерный показ обновленной версии Urus Evo состоится в августе, на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Параллельно в Сант Агата-Болоньезе разрабатывают второе поколение суперкроссовера и это будет «чистый» электромобиль.
Lamborghini Urus — первый кроссовер итальянской марки. Автомобиль представили 4 декабря 2017 года на заводе Lamborghini в Сант Агата-Болоньезе. Появление новинки в модельной линейке позволило компании расширить производственные площади завода вдвое, с 80 000 до 160 000 кв. метров и создать более 500 новых рабочих мест.