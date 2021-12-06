Ноу-хау от Leitner – как кабина канатной дороги трансформируется в микроавтобус (видео)

Итальянская компания Leitner представила инновационной транспортное решение СonnX, главная идея которого – совместить преимущества канатной дороги и наземного общественного транспорта. Суть его заключается в том, что на конечных станциях вагон с пассажирами из подвесного положения переходит в наземное, перемещаясь на колесную беспилотную платформу на электротяге.

Разработчик утверждает, что при использовании выделенных полос для движения средняя скорость шаттла по дорогам будет такой же, как и в подвесном режиме – 10 метров в секунду.

В итоге СonnX позволит оперативно доставить пассажиров в конечную точку назначения, независимо от топографии и застройки местности. Кроме того, этот вид транспорта будет весьма актуален в тех населенных пунктах, где нет возможности проложить канатную дорогу на всем маршруте.

Отметим, что компания Leitner является известным и одним из старейших производителей канатных дорог, на которых она специализируется с 1888 года. Сегодня Leitner активно занимается новыми проектами, связанными с транспортом для горных районов.

Так, например, в прошлом году компания презентовала ратрак Prinoth, работающий на водородных топливных элементах.