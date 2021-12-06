Боевые бригады ВСУ получили различную бронетехнику (видео)

По случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины, 6 декабря состоялась масштабная передача военной техники и вооружения боевым бригадам. Мероприятия прошло одновременно в нескольких областях и транслировалось онлайн в виде телемоста.

Так, в Харькове 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго получил 10 бронемашин «Козак-2М1» производства отечественного НПО «Практика». А 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Серка передали три танка Т-64БВ, а также 10 бронетранспортеров БТР-4Е.

В Киеве 3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго получил 10 легкобронированных автомобилей HMMWV. Еще 15 таких машин вручили во Львове 8-му отдельному полку специальных операций имени князя Изяслава Мстиславовича.

В Краматорске 14 бронемашин «Козак-2М1» получил 73-й отдельный центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого, а еще 20 единиц «Козак-2М1» были переданы 122-му отдельному батальону 81-й аэромобильной бригады.

На аэродроме в Озерном, Житомирской области состоялась передача авиатехники. Так, модернизированный истребитель Су-27 с повышенной боевой мощью вручили 831-й бригаде тактической авиации. А 203-я авиационно-учебная бригада получила учебно-боевой самолет Л-39. А 456-й бригаде транспортной авиации были переданы модернизированный по стандарту НАТО самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Что же касается Одессы, то здесь 140-й отдельный центр специального назначения получил 12 легкобронированных автомобилей HMMWV. А ВМС получили два патрульных катера типа «Айленд» – под названием «Сумы» и «Фастов». Эта техника была передана США в рамках материально-технической помощи.