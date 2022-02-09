Концепт Новый соперник Tesla за $100 000 может проезжать на одном заряде до 1000 км

Салон электрокара рассчитан на восемь человек

Норвежский стартап Fresco Motors, который был основан в 2019 году, показал свою вторую модель. Ею стал электромобиль, который составит конкуренцию на рынке Tesla и Porsche.

Новинка получила название Fresco XL и выглядит невероятно футуристично. Ее кузов абсолютно гладкий без лишних выштамповок и граней. Внешне электрокар напоминает седан, но получил характеристики минивэна. В его салоне может комфортно разместиться до восьми человек. Фото кабины пока нет, но производитель обещает, что ее оснащение будет инновационным.

Fresco XL будет комплектоваться двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и емкой батареей, которая обеспечит запас хода до 1000 км. Такая установка обеспечит разгон до первой «сотни» за 2 секунды и максимальную в 300 км/ч. Также автомобиль можно будет использовать в качестве передвижного источника энергии, который сможет обеспечить электрическом целый дом.

В настоящее время разработчики амбициозного проекта находятся на стации поиска инвесторов. Поэтому говорить о сроках выхода электромобиля на рынок рано. Известно, что его стоимость будет около 100 000 долларов.