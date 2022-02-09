Китайский аналог Volkswagen Jetta обновился и получил спецверсию (фото)

Официально рестайлинговую модель представят на автосалоне в Пекине

Большинство глобальных моделей компании Volkswagen на рынке Китая имеют свои версии. Их выпуск налажен на совместном предприятии FAW-VW. Аналог есть и у седана Jetta, который здесь продается под именем Lavida. Его производитель и подверг плановому обновлению.

Автомобиль получил новую решетку радиатора с горизонтальными планками, которая визуально объединена со светодиодными фарами, модернизированный бампер с массивным воздухозаборником и хромированной полосой. На корме появились фары, которым подкорректировали форму. В целом седан стал похож на глобальную Джетту.

Наряду с базовой версией представили и специальную с приставкой Star Edition в названии. Ее можно отличить по наполнению решетки радиатора в виде пикселей, вертикальным ДХО и черной крыше. Также в темном цвете выполнены корпуса зеркал заднего вида и небольшой спойлер на крышке багажника. Габариты обеих версий седана идентичны.

Коснулись корректировки и салон. Здесь установлено новое рулевое колесо и мультимедийная система с более крупным экраном. Также по-другому выглядят дефлекторы обдува. У спецверсии присутствует красная строчка на сиденьях. В движение новинку будет приводить 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 115 л.с. Также доступны версии с моторами объемом 1,2 и 1,4 литра, которые выдают 116 и 150 л.с. соответственно. Официальный дебют обновленной VW Lavida состоится на автосалоне в Пекине.