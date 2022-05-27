Посмотрите на беспилотный шаттл со стеклянным колпаком вместо крыши

У автономной «капсулы» с салоном-гостиной из «переработки» нет ни дверей, ни органов управления

Японская компания Asahi Kasei Corporation (ARC), специализирующаяся на на продукции химической промышленности, привезла на выставку автомобильного инжиниринга в Йокогаме, концепт автономного электрического шаттла AKXY2. Шоу-кар представляет собой движущуюся платформу с откидной центральной частью борта. Во время посадки-высадки пассажиров она опускается, превращаясь в ступеньку. При этом верхняя часть кузова — обтекаемый стеклянный купол – поднимается вверх, открывая доступ в салон.

Последний оформлен в виде гостиной с двумя полноценными сиденьями, деревянным столиком и пуфиком. На передней панели — небольшой дисплей. Никаких органов управления нет.

В отделке интерьера преобладают микроволокно Dinamica и антибактериальный текстиль из переработанных пластиковых бутылок. Также в салоне установлены датчики, реагирующие на превышение уровня концентрации СО2. Еще одна особенность шоу-кара — шины из бутадиена на основе биологического сырья.

Информации о силовой установке AKXY2 нет. Основной акцент сделали на дизайн, комфорт и материалы из «переработки». По некоторым данным, беспилотную капсулу планируют показать на автосалоне в Детройте и на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.