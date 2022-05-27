Новости Украинец пытался вывезти за границу более 1 млн гривен – его задержали таможенники

Сотрудники закарпатской таможенной службы предотвратили попытку незаконного вывоза 1,1 миллиона гривен в Евросоюз. Инцидент произошел на посту пропуска «Лужанка», что на украинско-венгерской границе.

Инспекторы осуществляли проверку 43-летнего водителя автомобиля марки Toyota. Он по «зеленому коридору», как перевозчик гуманитарной помощи, пытался покинуть страну. Во время осмотра машины, таможенники выявили незадекларированные денежные средства. Они были спрятаны в бардачке за декоративной обшивкой.

В отношении мужчины составлен протокол по ч.1 статьи 433 Таможенного кодекса Украины. Выявленные средства и автомобиль, ориентировочной стоимостью 180 тысяч гривен, изъяты до решения суда.