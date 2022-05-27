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В Украину приехала партия специального медицинского транспорта
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Автоцентр Новости Украинец пытался вывезти за границу более 1 млн гривен – его задержали таможенники

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    Украинец пытался вывезти за границу более 1 млн гривен – его задержали таможенники
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