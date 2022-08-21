Самый необычный концепт-кар BMW приурочили к открытию Америки

В этом году исполняется 30 лет как компания BMW представила один из самых футуристических концепт-каров своего времени. Машина под названием Сolumbus была создана к 500-летию открытия Христофором Колумбом Америки, которое с помпой отмечали в 1992 году не только в США, но и в Европе.

Это был довольно большой, 6-метровый минивэн, рассчитанный на семерых человек. Над дизайном поработало именитое ателье ItalDesign. Внешне машина напоминала Boeing 747 c пресловутым «горбом» в передней части.

В данном случае по центру кабины сидел водитель на поворотном кресле, а два пассажирских сиденья располагались по бокам позади. Основной же, 4-местный салон размещался на нижнем ярусе.

В движение эту диковинку приводил 5,0-литровым двигатель M70 V12, расположенный в базе. На машине чуть ли не впервые была применена технология управления по проводам – drive-by-wire, где руль и педали были без жесткой связи.

Примечательно, что минивэн был не только полноприводным, но и полноуправляемым – с поворотными задними колесами, что улучшало маневренность. Так что приуроченная к круглой дате открытия нового континента машина BMW Сolumbus сама в каком смысле совершила открытие в мире автомобильного прогресса.