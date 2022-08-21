Новый спорткар Alfa Romeo будет электромобилем

Долгожданную новинку представят в первой половине 2023 года

Глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато подтвердил премьеру нового спортивного автомобиля марки в начале 2023 года. Новинка в стилистике Alfa Romeo T33 Stradale предстанет перед публикой в виде усовершенствованного эскиза или концепта.

Ранее предполагалось, что премьера спорткара состоится в конце этого десятилетия. Но благодаря быстрому восстановлению бренда под руководством Импарато и альянса Stellantis это случится на несколько лет раньше. По словам топ-менеджера, предстоящий спорткар будет полностью электрическим. Не стоит исключать и версию с традиционным двигателем внутреннего сгорания. В любом случае, «это будет очень интересно, очень избирательно и очень дорого».

Как уже упоминалось ранее, внешне безымянная новинка будет похожа на среднемоторный спорткар Alfa Romeo T33 Stradale, выпускавшийся в 1967-1969 годах. Еще одной моделью, которую он хотел бы видеть в будущих спорткарах, Импарато назвал Alfa Romeo Spider «Duetto».

Мелкосерийное производство новинки наладят в 2024 или 2025 году. Не исключено, что это будет последняя модель с ДВС. С середины десятилетия все новые Alfa Romeo станут полностью электрическими. Продажи топливных автомобилей марка завершит в 2027 году.