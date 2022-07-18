Triumph показал свой первый электробайк

Планов по серийному производству Triumph TE-1 у компании пока нет

Triumph, старейший и одновременно самый молодой мотобренд Великобритании, представил прототип электробайка — TE-1. До этого момента модельная линейка компании состояла из классических мотоциклов, круизеров, родстеров, туристических, спортивных и ретро-моделей. Появление прототипа электробайка свидетельствует о том, что Triumph Motorcycles намерена выйти на новый сегмент рынка.

Проект TE-1 реализован при участии ученых Уорикского университета и специалистов инжиниринговых компаний Williams Advanced Engineering и Integral Powertrain. Совместными усилиями они разработали 175-сильный электробайк с запасом хода до 160 км. Время зарядки батареи от 20 до 80% емкости составляет 20 минут.

По своим характеристикам он соответствует супербайкам с бензиновыми моторами рабочим объемом 1,0 литр. Габаритами прототип сравним с более компактными моделям с моторами объемом 600 кубических сантиметров. Triumph TE-1 получился на 25% легче аналогичных электробайков других марок. Снаряженная масса мотоцикла — 220 кг. От 0 до 100 км/ч британский электробайк ускоряется за 3,6 секунды, до 160 км/ч — за 6,2 секунды.

Как сообщается, Triumph TE-1 успешно прошел стендовые и ездовые испытания, но в серию он не пойдет. В дальнейшем примененные в нем решения появятся в будущих серийных электромотоциклах марки. Сроки их появления на рынке не уточняются. Протестировать прототип британцам помог американский мотогонщик, чемпион Daytona 200 Брэндон Пааш.