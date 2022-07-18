Hyundai готовит два новых электрических спорткара — N Vision 74 EV и Ioniq 6 RN22e

Компания опубликовала промо-видео заезда прототипов на треке

Hyundai опубликовал в YouTube проморолик заезда по треку двух новых прототипов — водородного ретро-купе N Vision 74 EV и «заряженного» Ioniq 6. Как заявили в пресс-службе компании, оба автомобиля «не утверждены для коммерческого производства».

Прототипы разработаны спортивным подразделением Hyundai N Performance. Концепт Ioniq 6 RN22e построен на базе Ioniq 6, представленного 14 июля 2022 года. Внешне от базового электромобиля «трековый» вариант отличается только развитым кузовным обвесом и задним антикрылом. Полноприводный прототип укомплектован двумя электромоторами совокупной отдачей 430 кВт (577 л.с.). У базовой модели отдача моторов в топовой версии составляет 325 л.с. и 605 Нм. Емкость тяговой батареи прототипа — 77,4 кВтч.

Ретро-купе N Vision 74 EV — первый водородный гибрид Hyundai N Performance. Внешне шоу-кар напоминает концепт N 2025 Vision Gran Turismo 2015 года и одновременно Hyundai Pony Coupe 1974 года от Джорджетто Джуджаро. Болид оснащен двумя электромоторами, установленными на задней оси. Совокупная мощность силовой установки — 500 кВт (671 л.с.). Емкость батареи — 62 кВтч. В задней части кузова предусмотрено для баллона для хранения 4,2 кг водорода.

По словам исполнительного вице-президента Hyundai Томаса Шемера, концепты демонстрируют самые передовые технологии компании. В дальнейшем эти наработки планируют использовать в серийных моделях марки.

«RN22e и N Vision 74 — это больше, чем просто серийные модели. Мы называем их Rolling lab, что означает непрерывное развитие наших самых передовых технологий. Этот уникальный и стратегический подход готовит нас к вызовам будущего, выходя за пределы своих возможностей», — сказал Шемер.