В Китае показали магистральный автопоезд с дизайном от Pininfarina

Китайская компания Baidu DeepWay презентовала проект электрического магистрального автопоезда Xingtu. Над дизайном тягача и полуприцепа поработали специалисты именитого ателье Pininfarina. Машина получила не только эффектную внешность, но и отличную аэродинамику благодаря обтекаемым формам и закрытым колесам. – Cх равен всего 0,35. И в этом он превосходит электротягач Tesla Semi, у которого Сх “всего” 0,36.

Мощные тяговые электромоторы 49-тонного автопоезда питают батареи емкостью 450 кВт, что обеспечит ему запас хода до 300 км. Зарядить последние можно за один час. Более того, предусмотрена возможность быстрой замены аккумуляторов, на что потребуется всего 6 минут.

Внутри кабины все утыкано сенсорными экранами. Самый большой из них проходит через всю переднюю панель, также дисплеи установлены над лобовым стеклом и на передних стойках – на последние передается изображение с камер, заменяющих наружные зеркала. А всего на автопоезде планируется разместить до 11 камер, один инфракрасный детектор, а также лидар. Все это для работы автопоезда в беспилотном режиме третьего уровня L3 (водитель может отвлечься от руля на некоторое время).

Пока что автопоезд Xingtu с дизайном от Pininfarina всего лишь концепт, который может стать серийным уже в 2023 году. Специалисты Baidu DeepWay продолжат работу над грузовиками с автономным управлением, в том числе и следующего, 4-го уровня, чтобы в конечном итоге вывести их на рынок в 2024- 2026 гг.