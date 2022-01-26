"АвтоКрАЗ" изготовил для Минобороны тягачи с автоматом (видео)

Кременчугский автозавод выпустил первую партию седельных тягачей КрАЗ-6510TE, собранных по заказу Министерства обороны Украины, сообщает Кременчуцька газета.

Эти машины бескапотной компоновки, с колесной формулой 6х6 предназначены для работы в составе автопоездов для перевозки военной техники. Автомобили оснащены турбодизелем мощностью 460 л. с. Отличительной особенностью является наличие автоматической 6-ступенчатой коробки передач.

Как отметил технический директор «АвтоКрАЗа» Сергей Дунь, тягачи укомплектованы 15-тонной гидролебедкой, что позволяет затягивать на полуприцеп различную технику, в том числе не на ходу.

Кроме того, автомобили оборудованы седельно-сцепным устройством с тремя степенями свободы (на обычных «седельниках» используется две степени), что обеспечивает более качественную работу автопоезда на дорогах с неровным профилем.

Нагрузка на ССУ составляет 17 000 кг. Снаряженная масса автомобиля – 12 100 кг, а полная – 29 100 кг. Напомним, что широкой публике КрАЗ-6510TЕ (6х6) был показан на выставке «Оружие и безопасность 2021», проходившей прошлым летом в Киеве.