В запасниках музея Volvo найден уникальный концепт (фото)

Автомобиль планируют показать на ближайшей выставке

Прежде чем выпустить очередную новинку, автопроизводители демонстрируют концепт модели. Но, как известно, не все шоу-кары получают серийные версии. Некоторые навсегда остаются в этом статусе, покрываясь пылью на задворках предприятий компаний. Именно так и произошло с проектом Volvo LCP 2000, который был показан в 1983 году.

Об автомобиле, который создала шведская марка почти сорок лет назад, уже давно забыли. Вспомнили о модели совершенно случайно. Служащие музея, проводя ревизию в своих запасниках, натолкнулись на один из экземпляров шоу-кара. Несмотря на то, что хэтчбек длительное время простоял без должного ухода, он находится в отличном состоянии. Его намерены показать на одной из ближайших автомобильных выставок.

Чем же интересен этот концепт? Дело в том, что он буквально опередил время. У LCP 2000 нестандартная клиновидная форма кузова с широкой линией остекления и полностью прозрачной крышей. Благодаря такой форме инженерам удалось добиться коэффициента лобового сопротивления 0,25. Вес машины составляет всего 700 кг. Его шасси изготовлено из алюминия, кузовные панели из пластика, а дверные коробки – из углеродного волокна. И это 40 лет назад!

Под капотом установлен 1,3-литровый дизельный двигатель мощностью 50 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатор. Расход топлива –4 литра на 100 км. Всего было сделано четыре прототипа, которые получили разные набор оснащения и отличались компоновкой салона. О судьбе остальных экземпляров модели, к сожалению, ничего не известно.