В Украине снова бесплатно раздают автомобили – как получить

Заявку нужно подать до 24 февраля

Время от времени профильные организации проводят безоплатную раздачу конфискованных автомобилей, которые длительное время простояли на штрафплощадках и не были выкуплены владельцами. На этот раз нуждающимся намерены передать более 20 машин разных марок и моделей.

Акцию, как и прежде, проводит государственное предприятие «СЕТАМ» совместно с Министерством юстиции Украины и исполнительной службой. Под раздачу попали следующие автомобили: Opel Zafira 2001 года выпуска, Opel Frontera 1998 года, Volkswagen Golf 1999 и 2000 годов выпуска, Audi A4 1999 и 2002 года, Volkswagen Passat 1995 года выпуска, Volvo S60 2002 года выпуска, BMW 530d 2002 года, Chrysler Grand Voyager 2001 года выпуска, Opel Astra 2004 года выпуска, BMW 320D 1999 года, Daewoo Nubira 1999 года выпуска, Citroen C5 2005 года, Volkswagen Bora 1999 года, Ford Focus 2000 и 2001 года, Renault Kangoo 1998 года выпуска, Renault Laguna 2003 года, BMW 320 CDI 1991 года и Ford Galaxy 2006 года выпуска.

Автомобили находятся в разном техническом состоянии (некоторые из них не на ходу). Большинство имеет иностранную регистрацию и, чтобы их можно были эксплуатировать на дорогах Украины, необходимо будет пройти процедуру растаможки. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля текущего года. В бланке нужно указать, почему именно вы должны получить то или иное транспортное средство.

По словам генерального директора площадки «СЕТАМ», претендовать на получение автомобилей могут все желающие, но преимущество предоставляется интернатам, медицинским учреждениям, детским домам семейного типа, приемным семьям, воинским частям, тюрьмам, следственным изоляторам и другим государственным организациям.