Volkswagen ID.4 GTX обзавелся версией для экстремального бездорожья

В линейке компании Volkswagen может появится экстремальный электрический кроссовер. Модель пока находится в стадии концепта, но если поклонники марки проявят к ней повышенный интерес, то ее готовы отправить на конвейер.

Новинка основана на электрическом кроссовере ID.4 GTX и получила название ID.XTREME. От донора она отличается увеличенным дорожным просветом, силовой дугой в передней части, расширенными на 50 мм колесными арками, алюминиевой защитой на днище и багажником со светодиодной балкой на крыше. Ездит электрокар на 18-дюймовыми колесах, обутых во внедорожные шины.

Салон концепта отделан искусственной замшей и дополнен оранжевыми акцентами. Также производитель предложил для новинки особый звук мотора, который передается через специальные динамики в колесной нише. Особая ливрея придает VW ID.XTREME более спортивный вид.

Для того, чтобы сэкономить средства, концепт был разработан на основе устаревшего тестового электрокара. Ему доработали силовую установку, увеличив ее мощность до 382 л.с. (у донора она 299 л.с.). Батарею на 82 кВтч оставили без изменений.