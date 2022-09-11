С молотка ушел 41-летний мотоцикл Yamaha в заводской упаковке (фото)

На торговой онлайн-площадке Bring a Trailer выставили на продажу настоящую «капсулу времени». Речь идет о мотоцикле Yamaha SR500 1981 года выпуска.

Несмотря на то, что мотоцикл сошел с конвейера 41 год назад, владелец его так и не достал из заводской коробки. Он даже не стал вскрывать полиэтилен, чтобы сфотографировать лот перед продажей. Судя по снимкам байк находится в полуразобранном состоянии. Его кузов окрашен в серебристый цвет, который дополняют золотистые вставки, есть черное сиденье и литые колесные диски.

В описании говорится, что мотоцикл оборудован дисковыми тормозами, регулируемыми амортизаторами и кикстартером. В движение его приводит одноцилиндровый двигатель мощностью 33 л.с. Владелец готов был расстаться с «капсулой времени» за 8100 долларов, но торги за нее пошли настолько активно, что финальная ставка составила 12 000 долларов.