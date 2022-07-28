Volkswagen показал свое первое летающее такси

Автопроизводители активно осваивают воздушное пространство. Вот и Volkswagen Group представил свое первое летающее такси. Аппарат с вертикальным взлетом и посадкой получил название «Flying Tiger»‎.

Volkswagen V.MO дебютировал в качестве концепта. Он имеет конфигурацию «X-wing» и достигает в длину 11,2 м, а размах крыльев составляет 10,6 м. Летающий аппарат поднимается в воздух за счет восьми винтов. Движение вперед осуществляется с помощью двух вспомогательных пропеллеров. Силовая установка – два электромотора.

По данным пресс-службы компании, модель может перевозить до четырех пассажиров. Дальность полета составляет 200 км. Управление V.MO будет осуществляться в беспилотном режиме. Первые тесты летающего аппарата намерены провести в 2023 году.

«Мы хотим довести эту концепцию до серийного производства в долгосрочной перспективе и, как «Flying Tiger», взять на себя новаторскую роль на новом и динамичном рынке мобильности», – сказал генеральный директор Volkswagen Group China д-р Стефан Велленштайн.