Посмотрите на единственным в мире лимузин Dacia Duster (фото)

Студенты университета механики и технологий румынского города Пинешти представили оригинальную версию кроссовера Dacia Duster.

При поддержке преподавателей вуза они превратили бюджетную модель в роскошный лимузин. Работы было проведено очень много. Изначально студенты разрезали пополам Duster первого поколения. Затем вставили между этими частями заранее подготовленную секцию длинной 1,52 м. Таким образом им удалось достичь желаемого размера машины – 5,84 м.

Для того, чтобы придать лимузину премиальный вид, они установили хромированные рейлинги на крышу, пороги и зеркала заднего вида. Салон также существенно перекроили. В пассажирской зоне разместили два капитанских кресла и небольшой диванчик. Между ними студенты интегрировали столики.

Также установили большой экран, камеры для видеоконференций и розетки для подключения гаджетов. В крыше сделали три люка и улучшили внутреннее освещение. На пассажирском месте возле водителя они обустроили импровизированный багажный отсек.