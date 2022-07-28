Рус Укр
Концепт
Volkswagen показал свое первое летающее такси
Новости
Посмотрите на единственным в мире лимузин Dacia Duster (фото)
Кроки до перемоги
Киевские власти передали пограничникам 35 микроавтобусов (фото)
Кроки до перемоги
Германия одобрила продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000
Мото
Отреставрирован уникальный спортивный мопед отечественного производства
Кроки до перемоги
Тест-драйв військового КРАЗ-255Б
Событие
Как в Украине работает реанимобиль-долгожитель из США
Б/у авто
Идеальную 32-летнию Toyota MR2 продают дороже новой Supra (фото)
Кроки до перемоги
Германия одобрила продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000
Событие
Mercedes-Benz открыл первую зарядную станцию для электрогрузовиков
Событие
Международный пункт пропуска «Корчева-Краковец» снова откроется для пассажирского транспорта
Новости
У нарушителя комендантского часа изъяли Porsche Macan – его передадут ВСУ
Топливо
В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина
Событие
Mercedes-Benz G500 превратили в кемпер за 332 400 евро
Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
Детский транспорт
В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
Новинка
Аграриям подготовили новый большегрузный самосвал украинского производства
Видео
Показано самое необычное применение трактора в городских условиях (видео)
Безопасность
Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
Безопасность
На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Рус Укр
Автоцентр Новости Посмотрите на единственным в мире лимузин Dacia Duster (фото)

← Назад к входу

Задайте вопрос менеджеру
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Оставьте ваши контактные данные:
Оставьте свой вопрос:
Ваши личные данные останутся в безопасности
Лучшее предложение
Сообщить об акциях, скидках, условиях кредита
Оставьте ваши контактные данные:
Город
    Уточните удобное время для звонка:
    День/дата
    Часы
    Минуты
    Заказать обратный звонок
    Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
    Оставьте ваши контактные данные:
    Уточните удобное время для звонка:
    День/дата
    Часы
    Минуты
    Условия Trade-in
    Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
    Оставьте ваши контактные данные:
    Выберите машину:
    Марка
    Модель
    Sample Text
    Запись на тест-драйв
    Посмотрите на единственным в мире лимузин Dacia Duster (фото)
    Оставьте ваши контактные данные:
    Выберите машину:
    Город
      Марка
      Модель
      Уточните удобное время для тест-драйва:
      День/дата
      Часы
      Минуты