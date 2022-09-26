Volkswagen представил беспилотный пассажирский шаттл Gen.Travel

Концепт оснащен системами автономного управления пятого уровня

Шестая выставка Chantilly Arts et Elegance Richard Mille стала местом премьеры нового концепта Volkswagen AG. Новинка под названием Gen.Travel — результат работы подразделения Volkswagen Group Innovation, отвечающего в концерне за перспективные проекты.

Команда немецких инженеров и дизайнеров разработала беспилотный пассажирский шаттл для дальних путешествий. Основная особенность шоу-кара — автопилот пятого уровня автономности, позволяющий пассажирам просто наслаждаться поездкой, сидя в роскошных креслах. На шоссе такие шаттлы могут выстраиваться в колоны и следовать друг за другом. В грузовиках такая система называется platooning. Она позволяет снижать энергопотребление.

Салон шаттла организован по принципу гостиной или офиса на колесах. Доступ в него открывают широкие двери типа «крылья чайки». Никаких органов управления в нем нет. Только четыре удобных сиденья с рабочим столом по центру, передние разворачиваются против движения автомобиля.

Также возможен вариант с двумя сиденьями, превращающимися в спальные места. За лобовым стеклом установлен проектор, который может показывать карту маршрута, информацию о поездке или развлекательный контент. Благодаря большой площади остекления открываются прекрасные виды на окружающие пейзажи.

В компании считают, что такие шаттлы могли бы стать альтернативой коротким авиарейсам. Также Gen.Travel можно использовать для перевозок «от двери до двери».

Технической информации о беспилотнике в компании не предоставили. Заявлена только новая активная подвеска eABC (electric Active Body Control), повышающая комфорт пассажиров.

Запускать Gen.Travel в серию в его нынешнем виде Volkswagen не планирует. Но некоторые решения этого проекта в дальнейшем появятся в серийных автомобилях концерна.