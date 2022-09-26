Украинский Delfast представил новый электробайк с запасом хода 160 км

Украинская компания Delfast, которая специализируется на выпуске электрических велосипедов и является рекордсменом Книги Рекордов Гиннеса, представила новый проект – электробайк под названием California.

Новинка оснащена электромотором Bafang M620 мощностью 750 Вт и литий-ионной батареей Samsung. Она обеспечивает запас хода на одном заряде до 160 км, если двигаться со скоростью до 30 км/ч. Максимальная скорость – 45 км/ч в режиме Class 3 PAS.

Электробайк выглядит стильно, несмотря на минимализм в деталях. Его вес составляет всего 30 кг. Легкая U-образная рама, удобное сиденье и сверхмягкая подвеска DNM позволяют использовать California как для езды по городу, так и для поездок в горы.

В оснащение модели входит небольшой экран, на который выводятся основные данные. Также байк получил интеллектуальную систему безопасности, которая позволяет определять его местоположение и блокировать автоматически в случае угона, возможность блокировки и разблокировки через Bluetooth, и сигнализацию.