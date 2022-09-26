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Автоцентр Новости Украинский Delfast представил новый электробайк с запасом хода 160 км

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    Украинский Delfast представил новый электробайк с запасом хода 160 км
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