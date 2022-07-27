Возрожденный DeLorean показал три концепта из прошлого

В альтернативной модельной линейке DMC спорткар, электромобиль и семейный хэтчбек

Компанию DMC в своем нынешнем статусе основал в 1995 году механик Стивен Уайн из Ливерпуля. После этого он приобрел активы и стилизованный логотип «DMC» торговой марки прежней «детройтской» DeLorean Motor Company, принадлежавшей Джону Делореану.

Единственной выпущенной моделью компании был спортивный автомобиль DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки». Именно на нем эксцентричный профессор Эмметт Л. Браун перемещался во времени в знаменитой кинотрилогии «Назад в будущее».

В 1982 году, спустя семь лет после основания, DMC была передана во внешнее управление и объявлена банкротом. Если бы все сложилось иначе и Джону Делореану все же удалось найти финансирование, мир бы мог увидеть несколько очень интересных моделей. Эти концепты, разработанные в разные годы, и вошли в альтернативную линейку DMC.

Один из них — спорткар DeLorean Alpha2 абсолютно непохожий на DMC-12. Купе, представленное в 1996 году, отличается оригинальным дизайном, но в его облике просматривается сходство с Chevrolet Corvette C4.

В 2006 году компания показала электрический концепт DeLorean Alpha3. Интересно, что свою силовую установку он получил на 6 лет раньше Tesla. В 2013 году дебютировал электрокроссовер на водородных топливных элементах — Alpha4.

Также в альтернативной линейке оказался семейный хэтчбек DMC-24 с дверями типа «крыло чайки». Полноценный макет такого автомобиля построили еще в 1982 году, до банкротства компании, но из-за последовавших финансовых проблем до серии дело не дошло.

Не исключено, что все эти автомобили все же станут серийными. Как завил один из представителей DMC, в этом году на выставке в Пеббл-Бич компания представит несколько новых моделей.