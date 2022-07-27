Новости Автомобили и топливо на благотворительность — как в Порше Украина помогают украинским детям

Два автомобиля Volkswagen T-Cross и запас топлива к ним передан благотворительной организации СОС Дитячі Містечка Україна

Порше Украина передала благотворительной организации СОС Дитячі Містечка Україна два кроссовера Volkswagen T-Cross и запас топлива к ним. На этих автомобилях бригады психологической помощи, работающие в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях, будут выезжать к детям, вынужденным оставить свои дома в результате военных действий. Также в поле зрения бригад социальных работников, педагогов и психологов попали дети, чьи родители принимают участие в боевых действиях.

ООО «Порше Украина» на протяжении семи лет помогает организации СОС Дитячі Містечка Україна. По словам генерального директора компании Йозефа Графа, за эти годы реализовано множество совместных проектов, от создания спортзала для детей до покупки трактора для уборки территории благотворительной организации.

СОС Дитячі Містечка Україна начала свою деятельность в 2003 году. Организация является членом международной федерации SOS Children’s Villages International. Она работает в соответствии с конвенцией ООН о правах ребенка.