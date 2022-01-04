Дефицит чипов помешал Hyundai установить намеченный рекорд

В 2021 году компания не смогла доставить покупателям 4 млн автомобилей

Компания Hyundai Motor подвела итоги 2021 года, и они не утешительны. Южнокорейская марка планировала поставить покупателям 4 миллиона автомобилей, но этого сделать не удалось. Озвученная производителем цифра — 3,89 миллионов транспортных средств. Реализовать задуманное помешала нехватка чипов.

В Hyundai заявили, что в 2022 году намерены наверстать упущенное. Правда, теперь речь идет не о 4 млн, а уже о 4,32 млн автомобилей.

По словам представителей марки, в новом, 2022 году они планируют расширить свою долю на рынке и увеличить рентабельность. В этом им поможет стабилизация поставок и спрос, которым будут пользоваться хорошо знакомые модели с ДВС и электромобили. Также усилия планирую направить на оптимизацию продаж и минимизацию убытков по регионам.

По некоторым данным, в 2021 году Hyundai Motor изначально планировала реализовать 4,16 миллионов автомобилей, но из-за нехватки чипов эта сумма была снижена до 4 миллионов. В результате Hyundai не удалось справиться и с ней.