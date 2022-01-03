Супер редкий BMW в тюнинге Alpina выставили на торги

Оценили модель в 65 000 евро

На площадке eBay выставили на продажу купе BMW 3-series в кузове E30, которое доработали специалисты тюнинг-ателье Alpina.

Модель, получившая название Alpina B6 2.7, является одной из самых редких версий E30 в мире. Она вышла тиражом в 67 экземпляров. На торги выставили автомобиль с номеров 39, который увидел свет в 1986 году. Согласно листинга, он находится в отличном состоянии и полностью на ходу.

За свою историю купе проехало 170 009 км. Под его капотом установлен 2,7-литровый шестицилиндровый двигатель, который выдает 210 л.с. мощности и 264 Нм крутящего момента. Автомобиль может развивать скорость до 225 км/ч. Оценили 35-летнюю Alpina B6 2.7 в 65 000 евро. Примерно столько же обойдется новая М3.