Дни Nissan Leaf сочтены – модель снимают с производства

Первым и самым массовым электромобилем в мире является Nissan Leaf, который пользуется невероятным спросом среди украинцев. Но с приходом на рынок более сильных конкурентов, спрос на него значительно снизился.

Именно поэтому компания приняла решение отказаться от разработки третьего поколения модели и снять ее с производства. Как сообщает издание Automotive News Europe, хетчбэк покинет конвейер до 2025 года. Чтобы освободившаяся ниша не пустовала, производитель уже приступил к разработке нового электрокара.

Известно, что это будет кроссовер. На данный момент он известен под рабочим названием Chill-Out. В основу новинки ляжет платформа CMF-EV, на которой также базируется Ariya. Судя по рендерам, которые были опубликованы ранее, модель получит стильный дизайн с покатой купеобразной крышей.