Новости На границе с Польшей закрыли для проезда крупнейший пункт пропуска

С сегодняшнего дня, 18 июля 2022 года, в таможенном пункте пропуска «Краковец» во Львовской области приостановлено оформление на выезд из Украины легковых автомобилей. Вместе с тем пропуск машин на въезд осуществляется без изменений.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что данное ограничение временное и продлиться менее 10 дней. Связно оно с доустройством пункта, которое осуществляется в рамках проекта «Открытая граница». О возобновлении пропуска легковых автомобилей будет сообщено дополнительно.

«‎Просим учесть эту информацию при планировании поездок в Польшу и выбирать другие пункты пропуска», – говорится в сообщении.