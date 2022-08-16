Dodge возобновляет производство 710-сильного Durango

Трехрядный мускулистый внедорожник Dodge Durango SRT Hellcat вновь возвращается на конвейер. Такое решение компания приняла из-за высоко спроса на модель.

Производство автомобиля начнется в 2023 году. Несмотря на жесткие экостандарты он по-прежнему будет оснащаться 6,2-литровым двигателем Hellcat V8 с наддувом мощностью 710 л.с. и 845 Нм крутящего момента. Этот мотор сопряжен с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач TorqueFlite 8HP95 и системой полного привода. Он позволяет внедорожнику разгоняться с места до «сотни» за 3,5 секунды и развивать максимальную скорость 290 км/ч.

Durango SRT Hellcat 2023 сохранит все визуальные и аэродинамические модификации, которые отличают его от стандартной версии модели. В их числе особые передний и задний бамперы, воздухозаборник на капоте, задний спойлер и тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами.

Заказы на самый мощный серийный внедорожник в мире начнут принимать в сентябре 2022 года, а первые поставки намечены на начало 2023 года.