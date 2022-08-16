Новости Один из ста выпущенных седанов Toyota Classic продадут с аукциона

Стартовый ценник автомобиля лимитированного издания — 49 990 долларов

Американский аукцион Duncan Imports & Classic выставил на продажу редкий рамный седан Toyota Classic 1997 года. Появление ретроседана приурочили к 60-летию первого автомобиля Toyota модели AA 1936 года, праздновавшегося годом ранее. Всего выпустили 100 таких автомобилей. Все они были проданы на внутреннем рынке марки.

В основе Toyota Classic лежит рамный пикап Hilux с двухрядной кабиной, которая и стала кузовом седана. В частности, от нее сохранились силовой каркас, двери и стекла. Передняя и задняя части кузова седана оригинальные, с намеком на Toyota AA.

Ретромобиль укомплектован 2,0-литровым бензиновым двигателем 3Y-E. Отдача агрегата — 96 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Работает он в связке с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом.

Салон практически полностью заимствован у базового пикапа Toyota Hilux. Отличия только в отделочных материалах, в частности — состаренных декоративных вставках. Также седану достались деревянное рулевое колесо и сиденья с обивкой из натуральной кожи.

Как указано в объявлении, несмотря на 25-летний возраст автомобиль практически новый. На одометре всего лишь 11077 км.

Предварительная стоимость лота — 49 990 долларов США. В 1997 году новый рамный седан Toyota Classic стоил 75 000 долларов.