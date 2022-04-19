Марафонец Робби Бэленджер «обогнал» Tesla Model 3

Спортсмен преодолел расстояние на 30,5 метров большее, чем электромобиль

Американский супер-бегун Робби Бэленджер посоревновался в «запасе хода» с электромобилем Tesla Model 3. Смысл состязания заключался в том, что спортсмен должен был пробежать дистанцию большую расстояния, которое «Тесла» проехала на одном заряде батареи со средней скоростью 104 км/ч. Оно оказалось равным 389,5 км.

Участники стартовали из одной точки в 402 км от Остина, штат Техас и первую милю двигались бок о бок. Затем автомобиль «вырвался» вперед и остановился только тогда, как у него полностью села батарея. Изначально предполагалось, что в конечной точке спортсмен окажется примерно через 72 часа, но по факту забег длился 76 часов 54 минуты. При этом на финише Бэленджер обошел электромобиль на 30,5 метров.

В общей сложности он провел на ногах 66 часов, делая 30-минутные остановки на отдых или сон, еду, чистку зубов и смену одежды. Каждый час марафонец сжигал по 300 калорий. Интересно, что высота над уровнем моря между стартом и финишем составила колоссальные 3 962 метра, а температура воздуха в какой-то момент достигала 34 °C.

Победа над «Теслой» далеко не первый и, по всей вероятности, не последний рекорд Робби Бэленджера. Например, в 2021 году он пробежал 16 кругов вокруг Центрального парка Нью-Йорка, потратив на это 18 часов 7 минут. Прежний рекорд спортсмен улучшил сразу на 11 кругов. Длина каждого такого круга — около 10 км, с перепадом высоты чуть более 91 метра. Забег проходил с 6:00 утра до 01:00 следующего дня.