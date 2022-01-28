DS 4 признан самым красивым автомобилем 2022 года!

Жюри 37-го Международного Автомобильного Фестиваля назвало модель DS 4 «Самым красивым автомобилем 2022 года». И это заслуженная награда: дизайнеры DS DESIGN STUDIO PARIS особенно постарались для того, чтобы сделать новый DS 4 максимально привлекательным снаружи и очень стильным внутри. За последние восемь лет проведения Международных Автомобильных Фестивалей, различные модели Бренда DS Automobiles были отмечены семь раз всевозможными призами, титулами, наградами.

Новое поколение модели DS 4 воплощает в себе новое поколение дизайна DS Automobiles. Утонченный, стильный, технологичный хэтчбек DS 4 объединяет харизматичную внешность и оригинальный интерьер в стиле «французской роскоши».

«Престижный титул «Самого красивого автомобиль года» является заслуженной наградой для всех создателей, всего коллектива DS DESIGN STUDIO PARIS, всех мужчин и женщин, кто работал над моделью DS 4. Еще перед тем, как нарисовать первую линию, мы проработали с инженерами все нюансы новой модели и новой платформы. Поэтому в начале творческого процесса, дизайнеры уже знали допустимый простор для творчества – и он был максимально широким! Дизайн новинки вдохновлен стильным концептом DS AERO SPORT LOUNGE, который также становился победителем «Международного Автомобильного Фестиваля»: это тот источник, который подарил нам стильный и волнующие формы нового DS 4, его мускулистые линии и оригинальный облик, аэродинамические пропорции кузова. Новинка DS 4 явно выделяется на фоне других моделей в своем классе, а потому титул «Самого красивого автомобиля» в данном случае более, чем заслужен!», – заявил Тьери Метроз (Thierry Metroz), дизайн–директор Бренда DS Automobiles.

Напомним, что титул «Самого красивого автомобиля года» присуждается в рамках Международного Автомобильного Фестиваля, начиная с 2006 года. В состав жюри входят профессиональные дизайнеры и звезды мировой величины:

– Жан-Мишель Вельмо (Jean-Michel Wilmotte), президент жюри, архитектор;

– Анна Асенцо (Anne Asencio), вице-президент жюри, вице-президент дизайн-отдела Dassault Systems;

– Хермид Атабейки (Hermidas Atabeyki), президент компании D3 Studio;

– Поль Бельмондо (Paul Belmondo), гонщик в прошлом и ТВ-ведущий;

– Лорен Гардинье (Laurent Gardinier), владелец Maisons Taillevent;

– Этьен Жерналь (Etienne Gernelle), директор и председатель правления Le Point;

– Оливье Джосс (Olivier Josse), шеф Alcyone Public Relations;

– Жак Николя (Jacques Nicolet), президент Everspeed;

– Патрик Прина (Patrick Pruniaux), президент Girard-Perregaux,

– Изабель Шлумберг (Isabelle Schlumberger), управляющий директор отдела маркетинга JCDecaux;

– Ари Ватанен (Ari Vatanen), бывший раллийный гонщик и член Европейского Парламента.

Также стоит отметить, что Бренд DS Automobiles уже был неоднократно отмечен представителями жюри Международного Автомобильного Фестиваля:

– DS 4 – Самый красивый автомобиль 2022 года;

– DS AERO SPORT LOUNGE – самый красивый концепт-кар 2021 года;

– DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 300 – приз за рекламную кампанию 2020 года;

– DS 3 CROSSBACK – финалист в конкурсе на титул самого красивого автомобиля 2019 года;

– Jean-Éric Vergne – специальный Гран-При персоне Фестиваля 2019 года;

– DS 7 CROSSBACK – награда за самый красивый интерьер 2018 года;

– ONLY YOU – Гран-При Creativ’Experience 2017 года;

– DS DIVINE – специальный Гран-При от жюри Фестиваля 2015 года.

Победа DS 4 является общей победы всей команды дизайнеров, которые работали над этим автомобилем:

– Директор по дизайну – Тьери Метроз (Thierry Metroz);

– Глава отдела внешнего дизайна – Фредерик Собиро (Frédéric Soubirou);

– Дизайнер – Томас Душамель (Thomas Duhamel);

– Глава отдела дизайна интерьера – Томас Буве (Thomas Bouveret);

– Дизайнеры – Сулван Гадишо (Sylvain Gaudichon), Цю Хан Чоу (Tzu Han Chou);

– Глава отдела подбора цвета, материалов, отделки – Сабина Панетрат (Sabine Pannetrat);

– Дизайнер – Томас Алтет (Thomas Altet);

– Глава ProLab – Николя Дело (Nicolas Deluy);

– Дизайнеры – Робер Нубо (Robert Nuboer), Сирил Вейнан (Cyril Veynante).

Бренд DS Automobiles продолжает динамично развиваться, привнося эксклюзивный стиль «французской роскоши» в разные рыночные сегменты и разные страны. Самая «горячая» новинка Бренда – второе поколение модели DS 4 – лишь недавно дебютировала, но уже спешит в Украину. И этот кросс-купе класса «С-Premium» обязательно порадует всех поклонников Бренда DS Automobiles, а также требовательных клиентов, которые ищут для себя по-настоящему оригинальный и неповторимый автомобиль с премиальным и передовым оснащением.

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