Новые зимние шины NOKIAN TYRES Hakkapeliitta C4 и CR4 для фургонов и грузовиков

Новые шины Nokian Tyres для фургонов и грузовиков, специально разработанные для универсального использования при требовательной зимней погоде, делают жизнь профессиональных водителей легче и дарят покой тем, кто отправляется в путь на коммерческой технике. Шины Hakkapeliitta мастерски справятся с любой зимней погодой – они выносливы и сбалансированно удерживают большую нагрузку даже на высокой скорости.

Новые шипованные шины NOKIAN TYRES Hakkapeliitta C4 готовы к работе в зимней стихии. Сверхсовременные квадратные шипы из нержавеющей стали обеспечивают контролируемость, характерную для семейства Hakkapeliitta, управляемость и чрезвычайное сцепление как на льду, так и на снегу. Увеличенное количество шипов и тело шипа из нержавеющей стали обеспечивают постоянное сцепление, несмотря на пройденные километры.

Прочная и тихая нешипованная шина NOKIAN TYRES Hakkapeliitta CR4 – это лучший выбор для водителей, которые хотят чувствовать себя одинаково уверенно и безопасно как на переполненных улицах города, так и на нерасчищенных загородных гравийных дорогах. Граненые блоки и плотные ламели протектора MultiTouch улучшают управляемость на льду, снегу и мокром покрытии. Комфортную управляемость дополняет низкое сопротивление качению, что уменьшает потребление горючего и снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Такую экологическую мобильность одинаково высоко ценят как профессиональные водители, так и любители приключений.

Шины модели Hakkapeliitta C4, созданные компанией, первой в мире разработавшей зимние шины, отлично подходят всем современным фургонам и грузовым автомобилям благодаря широкому ассортименту размеров. Мы предлагаем самый широкий на рынке выбор из 20 продуктов в размерах от 15 до 18 дюймов. Ассортимент нешипованных зимних шин Hakkapeliitta CR4 с эффективным низким сопротивлением качению также подходит всем современным моделям фургонов и многим кемперам. Размеры варьируются от 15 до 17 дюймов.

Выносливость этих виртуозов меняющейся зимы максимизирована благодаря уникальной технологии компании Nokian Tyres Aramid Sidewall, защищающей от ударов, порезов и придающей устойчивости на дорогах с ямами. Новые модели шин будут доступны в розничной продаже осенью 2022 года. Ключевыми рынками являются скандинавские страны и Украина.

Логистика и путешествия увеличивают спрос на специализированные шины

Современными мегатрендами являются логистические услуги и микропутешествия, что также увеличивает спрос на высококачественные экологические специализированные шины.

“Важно обеспечить возможность свободного круглогодичного перемещения людей, а также товаров. Профессиональные водители ценят выносливость, низкий уровень шума и сцепления шины даже при сложных зимних условиях. Отправляясь в путешествие в “доме на колесах”, также важными остаются эффективность потребления топлива и легкая и надежная управляемость даже на высокой скорости”, – рассказывает Микко Люккула, менеджер по разработке продуктов Nokian Tyres.

Оптимизация износостойкости, необходимой для изменяющихся дорожных условий, достигается за счет прочной двойной структуры корпуса, разработанной для использования на автомобилях доставки, и технологии Aramid Sidewall Technology, предотвращающей удары и порезы.

– Разработанные для суровой зимы, шипованные шины Hakkapeliitta C4 являются надежным выбором для тех, кто ценит самое лучшее сцепление на льду и снегу. Тем, кто стремится к дополнительному комфорту вождения и эффективности потребления топлива, следует выбрать нешипованные шины Hakkapeliitta CR4. Обе новинки семейства Hakkapeliitta отлично подходят для транспортировки товаров, предоставления услуг по перевозкам и использованию для кемперов, – подытожил Люккула.

NOKIAN TYRES Hakkapeliitta C4 – надежное зимнее сцепление

Уникальное сцепление на льду и снегу – квадратные шипы из нержавеющей стали обеспечивают сцепление и прочность

Точные, сбалансированные и стабильные даже при большой нагрузке

Лучший пробег, усиленные арамидом боковины придают дополнительную прочность даже при большой загрузке.

NOKIAN TYRES Hakkapeliitta CR4 – стабильная управляемость, комфортно тихие

Легкая и надежная управляемость при любой зимней погоде

Тихие, способные перевозить тяжелые грузы и при этом экономить горючее

Отличная износостойкость, усиленные арамидом боковины защищают от ударов и порезов

Главные инновации:

Отличное сцепление на льду и снегу. Изготовленные из нержавеющей стали современные крепкие квадратные шипы обеспечивают отличное сцепление, несмотря на преодоленные километры. Шипы имеют несколько граней для максимизации площади контакта в продольном и поперечном направлениях, что улучшает сцепление шипов на скользкой дороге. (Hakkapeliitta C4)

Оптимизированное расположение шипов поддерживает уровень шума комфортно низким, улучшая комфорт вождения, особенно на скоростной трассе. (Hakkapeliitta C4)

Лучшее сцепление на снегу. Технология Snow Grip Booster. Прорези по обе стороны средних блоков центральной части протектора создают больше острых углов для улучшения сцепления на снегу в продольном и поперечном направлениях. (Hakkapeliitta C4)

Сбалансированное сцепление и управляемость. Рисунок протектора MultiTouch. Гранчатые блоки протектора и плотные ламели улучшают управляемость на обледеневшем, заснеженном и мокром дорожном покрытии. Большие открытые канавки ускоряют отвод слёты и воды, эффективно предотвращая аквапланирование и скольжение по слякоти. Ламели Center Block Siping на сплошном центральном ребре придают жесткости центральной части шины. Блоки протектора соединены технологией Groove Lifts, которая обеспечивает отличную стабильность и безопасность при езде на высокой скорости даже при сухой погоде. (Hakkapeliitta CR4)

Лучшее сцепление во время торможения на снегу. Brake Boosters. Технология торможения Brake Boosters на передней и задней части блоков протектора улучшает ускорение и тормозное сцепление на снегу. (Hakkapeliitta CR4)

Эффективное сцепление на льду и снегу. Технология Sipe Activators. Уже проверенные в действии активаторы ламелей Sipe Activators находятся в плечевой зоне и центральной части протектора. Технология Sipe Activators заботится о безопасности вождения при изменяющихся дорожных условиях за счет более широкой ламели, которая активирует уже для дополнительного сцепления в экстремальных условиях. (Hakkapeliitta CR4)

Зимняя безопасность, комфорт вождения и экологичность. Резиновая смесь Hakkapeliitta CR4. Резиновая смесь нешипованных шин для фургонов безопасно работает в широком диапазоне температур и снижает сопротивление качению, что выражается в более низких расходах горючего и уменьшении нагрузки на окружающую среду. Смягчает удары от путей и рытвин на плохих дорогах. Шум качения остается тихим и комфортным на разных поверхностях. (Hakkapeliitta CR4)

Уникальная защита от ударов, выбоин и порезов. Усиленные арамидом боковины. Суть технологии Aramid Sidewall состоит в добавлении арамидных волокон к резиновой смеси боковин. Арамидные волокна укрепляют боковины, делают их более жесткими, позволяя лучше противостоять внешним ударам и порезам, и способны даже предотвратить повреждение шины в целом.