ДТП стоимостью 330 тысяч долларов на которое больно смотреть (фото)

Водитель 720-сильного суперкара Ferrari 488 Pista отделался испугом

Громкое ДТП произошло на одной из скоростных автомагистралей в Польше. Там в результате случившегося был полностью уничтожен Ferrari 488 Pista. Автомобиль ремонту не подлежит, а вот водителю повезло куда больше — он отделался испугом.

На снимках с места происшествия видно, что суперкар не смог остановить даже отбойник. Его в буквально смысле погнуло, а автомобиль из-за своего небольшого «роста» проскользнул под ним. В результате чего у Феррари разбит передок, лобовое и заднее стекла, а также помята крыша.

Причиной аварии с участием 720-сильного суперкара называют погодные условия, но не исключена и вина самого водителя. По некоторым данным, дорога на участке автомагистрали S10 оказалась слишком скользкой, а скорость Pista — высокой. Из-за чего водитель потерял управление автомобилем и вылетел в кювет.

Суперкар стоимостью 330 тысяч долларов ремонту не подлежит. Скорее всего его спишут в утиль. Но есть небольшая вероятность, что 3,9-литровый Twin-Turbo V8, выдающий 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента, все-таки восстановят.