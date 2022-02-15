У легендарного купе DeLorean DMC-12 появится электрический наследник

Дебют безымянной новинки запланирован на 2022 год

DeLorean подтвердила намерения выпустить новую модель. По некоторым данным, пока еще безымянный автомобиль получит электрическую силовую установку. Его внешность будет схожа с классическим купе DMC-12, хорошо знакомым многим благодаря трилогии «Назад в будущее».

В прошлом году в сети появилась информация, что от возобновления выпуска DMC-12 с бензиновым двигателем марка решила все же отказаться, хотя и анонсировала повторный выход модели достаточно громко. После этого в DeLorean допустили возможность выпуска автомобиля с электрической силовой установкой. Тогда же студия Italdesign, занимавшаяся проектированием оригинальной модели, представила первый тизер нового DeLorean.

С того момента прошло больше года и все это время было непонятно работают ли DeLorean и Italdesign над совместным проектом. Сейчас в DeLorean Motor Company решили внести ясность, и обозначить серьезность намерений. Марка опубликовала свежий тизер новинки, сопроводив его тегами DeloreanEVolved и ElectricVehicle. Это означается что перед нами тот самый обещанный электромобиль. К сожалению, судить о его внешности рано, поскольку тизер сильно затемнен.

Ожидается, что купе по мотивам DMC-12 представят в 2022 году. Спрос на электромобиль будет колоссальным, по крайней мере, так говорят эксперты.