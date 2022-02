У легендарного купе DeLorean DMC-12 появится электрический наследник

DeLorean подтвердила намерения выпустить новую модель. По некоторым данным, пока еще безымянный автомобиль получит электрическую силовую установку. Его внешность будет схожа с классическим купе DMC-12, хорошо знакомым многим благодаря трилогии «Назад в будущее».

В прошлом году в сети появилась информация, что от возобновления выпуска DMC-12 с бензиновым двигателем марка решила все же отказаться, хотя и анонсировала повторный выход модели достаточно громко. После этого в DeLorean допустили возможность выпуска автомобиля с электрической силовой установкой. Тогда же студия Italdesign, занимавшаяся проектированием оригинальной модели, представила первый тизер нового DeLorean.

С того момента прошло больше года и все это время было непонятно работают ли DeLorean и Italdesign над совместным проектом. Сейчас в DeLorean Motor Company решили внести ясность, и обозначить серьезность намерений. Марка опубликовала свежий тизер новинки, сопроводив его тегами DeloreanEVolved и ElectricVehicle. Это означается что перед нами тот самый обещанный электромобиль. К сожалению, судить о его внешности рано, поскольку тизер сильно затемнен.

The Future was never promised. Reimagine today.

